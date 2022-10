Le vie di Monza dove servono maggiori controlli (non solo via Bergamo)

Degrado e mancanza di sicurezza. Soprattutto in alcune ore (quelle serali e notturne) e in alcuni giorni (in particolare nel weekend). Un problema non certo nuovo a Monza che lunedì 10 ottobre è finito anche sui banchi del consiglio comunale.

Degrado e schiamazzi non solo in via Bergamo, ma - come ha presentato nella sua interpellanza il consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) - anche nelle vie limitrofe. Tante le segnalazioni, raccolte anche dalla redazione di MonzaToday di risse, aggressioni, atti di vandalismo e schiamazzi fino all'alba. Oltre alla via della movida è da anni che anche i residenti di via Durini e di via Enrico da Monza sollecitano maggiori controlli e passaggi delle forze dell'ordine.

Situazioni analoghe - e per nulla nuove - anche nella zona di corso Milano dove da tempo si segnalano situazioni di degrado con persone che utilizzano la strada come vespasiano a cielo aperto. Un problema ben noto anche al sindaco di Monza Paolo Pilotto che proprio in merito alla vicenda è intervenuto in aula.

"Conosciamo bene il problema - ha spiegato durante il consiglio comunale -. Con il Comitato di Ordine e di Sicurezza Pubblica stiamo effettuando delle riflessioni in merito alla zona di corso Milano (con via Pavoni, Artigianelli, Gramsci e piazza Diaz); di via Bergamo e strade limitrofe; di piazza Garibaldi e anche di via Cantalupo".