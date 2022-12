L'uomo che sfreccia sul Suv con sirena, lampeggianti e una pistola ma non è un poliziotto

E' stato notato mentre sfrecciava a bordo di un Suv con sirene accese e lampeggianti per le strade della cittadina ed è stato rintracciato e fermato dai carabinieri a Cantù. La vera sorpresa poi è arrivata quando i militari hanno effettuato un controllo a bordo del mezzo. Ed è spuntato di tutto. Spray urticante al peperoncino, portadocumenti del corpo forestale, paletta della polizia stradale, i gradi da maresciallo dei carabinieri, una pistola scacciacani dall'aspetto realistico e una radio dei vigili del fuoco.

Tutto materiale che gli è valso una denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti. A finire nei guai è stato un 43enne, vigile del fuoco volontario in Brianza. Dopo averlo intercettato per le strade di Cantù, i carabinieri non riconoscendo quel veicolo come appartenente al corpo hanno comunicato il numero di targa ai colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile che lo hanno fermato. Al termine del controllo è scattata una denuncia.

Ora sono in corso accertamenti per verificare se il materiale rinvenuto possa essere stato usato in qualche circostanza anomala o se il 43enne - di professione autista di autobus - se ne sia avvalso per fingersi un rappresentante delle forze dell'ordine.