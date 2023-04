Il comune dove in 3 giorni la polizia locale ha staccato sanzioni per quasi 10 mila euro

Nel fine settimana di Pasqua hanno elevato contravvenzioni per quasi 10 mila euro e sequestrato quattro mezzi. Un lungo fine settimana di intenso lavoro per gli agenti della polizia locale di Brugherio. Durante i numerosi controlli stradali gli agenti hanno “pizzicato” tre automobilisti che circolavano su automobili senza assicurazione; una era prima di revisione. Inoltre è stato fermato anche un conducente che, dai controlli eseguiti, risultava non aver mai conseguito la patente di guida.

Non solo controlli sulle strade. Durante il lungo weekend pasquale gli agenti del comando brugherese sono stati impegnati anche in attività di controllo del parco Increa che, viste anche le belle giornate, è stato preso d’assalto da tante persone che hanno pensato di trascorrere qualche ora di relax con una gita in… città.