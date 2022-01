San Silvestro di lavoro per i vigili del fuoco: tutti gli interventi

Una notte di San Silvestro di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Monza.

Le squadre sono state impegnate in tredici interventi, quasi tutti non gravi. Le richieste di aiuto soprattutto per lo spegnimento di principi di incendio, spesso causati dagli spari di botti e fuochi d'artificio.

Il primo intervento del 2022 a Desio, in via Solferino, dove ha preso fuoco il gazebo all'interno del giardino di un'abitazione. Intorno alle 5 è scoppiato un incendio a Vimercate, all'interno della cucina di un locale in via Martiri di Cefalonia. L'intervento tempestivo di quattro squadre di vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Non sono mancati gli incidenti stradali: intorno alle 2 a Desio in via Vincenzo de Paoli un'automobilista, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo e si è capottata. Ferita una donna di 36 anni che è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.