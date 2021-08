Emergenza incendi in Calabria, anche da Monza e Brianza vigili del fuoco in soccorso

Anche da Monza e Brianza un contingente di vigili del fuoco in aiuto per l'emergenza incendi in Calabria. Una squadra di nove uomini del Comando dei Vigili del fuoco del capoluogo brianzolo è partita giovedì pomeriggio alla volta di Lamezia Terme per far fronte all'emergenza incendi boschivi che sta mettendo a dura prova le regioni del Sud Italia.

Il contingente inviato in Calabria fa parte della colonna mobile regionale dei Vigili del fuoco, quel particolare dispositivo di soccorso che consente di mobilitare in tempi molto rapidi, in occasione di un terremoto, di un'alluvione o come in questo caso di un incendio boschivo di grandi dimensioni, un'ingente numero di personale e di risorse atte a fronteggiare l'emergenza. Da Monza si sono messi in marcia un'autopompa, un'autobotte e un modulo boschivo.

"La colonna mobile è quindi dotata di piena autonomia in termini di risorse operative, logistiche, mezzi ed attrezzature operative di supporto e quindi la sua organizzazione, invidiata in tutto il mondo, consente alle squadre dei Vigili del fuoco di poter operare in autosufficienza per apportare i soccorsi alla popolazione" spiegano dal comando di via Mauri.

Giorni di fuoco in Calabria

Sono giornate durissime per la regione Calabria, che sta lottando per difendersi dall’ondata di caldo e dagli incendi che stanno devastando il territorio. Osservato speciale l’Aspromonte, sempre più oggetto di devastanti incendi. Propri lì, c’è il santuario della Madonna Polsi, che ora è quasi isolato dopo il blocco della strada principale per le fiamme. Centinaia di pellegrini partiti nei giorni scorsi a piedi sono stati poi costretti a tornare indietro, mentre i forestali erano impegnati nello spegnimento dei roghi. Un uomo di 77 anni invece mercoledì ha perso la vita tra le fiamme per cercare di mettere in salvo i propri animali dalle stalle divorate dal fuoco.

Problemi anche vicino al capoluogo reggino, dove è stata chiusa al transito la Strada Provinciale 1 Gioia Tauro - Locri nel tratto in corrispondenza di località Zomaro, a causa dell'incendio che sta interessando la zona.