I vigili del fuoco brianzoli in trasferta nelle terre alluvionate

I pompieri di Monza e Brianza sono partiti. Destinazione Cagli, in provincia di Pesaro Urbino, per dare il cambio ai colleghi del comando di Varese impegnati nelle operazioni di soccorso delle popolazioni colpite dall'alluvione dello scorso 16 settembre.

L'arrivo della colonna mobile nella serata di mercoledì 28 settembre. Il dispositivo di colonna mobile dei vigili del fuoco prevede, come successo in questo caso, l'invio su scenari particolarmente complessi o in occasione di eventi calamitosi di vasta portata di diverse squadre da tutto il territorio nazionale.

La squadra monzese è composta da 9 persone partite con una autopompa e un modulo di supporto. I pompieri brianzoli saranno impegnati per una decina di giorni nelle attività di soccorso e di aiuto alle popolazioni messe in ginocchio dall'alluvione.