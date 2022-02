In fiamme il tetto di una casa: i vigili del fuoco salvano (anche) il cane

Prende fuoco il tetto di un'abitazione. I vigili del fuoco spengono le fiamme e riescono a mettere in salvo anche il cagnolino di famiglia.

C'erano anche le squadre dei vigili del fuoco volontari di Lazzate ieri sera, giovedì 3 febbraio, durante l'intervento a Rovellasca, in provincia di Como. Le squadre brianzole sono accorse in aiuto dei colleghi del comando di Como. I vigili del fuoco comaschi erano stati chiamati per spegnere un incendio in una casa di Rovellasca. Le fiamme erano divampate dal tetto.

Fortuntamente non ci sono stati feriti. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme e a salvare anche il cagnolino che era rimasto imprigionato all'interno della casa.

.