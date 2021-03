Villasanta, consegnati gli attestati della Regione alla polizia locale per l'impegno durante l'emergenza covid

Con una piccola cerimonia in forma ristretta nella sala consiliare, il sindaco Luca Ornago ha consegnato simbolicamente a sette tra uomini e donne della Polizia Locale i riconoscimenti concessi da Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza Covid nel 2020.

Nella Giornata nazionale per le vittime del Covid, sei tra agenti e ufficiali, più il comandante Maurizio Carpanelli, hanno ricevuto il nastrino da applicare alla divisa d’ordinanza e l’attestato con le ragioni del riconoscimento. Il conferimento, spiega l’attestato, è stato assegnato a ciascuno “per la concreta collaborazione e il senso del dovere dimostrati a favore della comunità lombarda, pur consapevole dei rischi di contagio per sé e per i propri cari, nella fase di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Il sindaco Luca Ornago durante la consegna: “Siamo qui in pochi, tra noi, in un momento informale. Ma questo riconoscimento è un atto ufficiale e un simbolo importante che mi fa tornare in mente quanto è successo un anno fa e il nostro lavoro insieme. Grazie per quello che avete fatto e che fate ogni giorno”.