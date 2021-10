Il Comune premia la sua campionessa e il suo comandante

Benemerenza civica a due villasantesi (sia di nascita sia di adozione) che hanno dimostrato grande attaccamento e amore per la comunità.

Il sindaco Luca Ornago il 10 ottobre, in occasione della festa del paese, consegnerà la benemerenza civica a Martina Maggio, atleta olimpionica Fiamme Oro che si è qualificata quarta a Tokyo 2020 nella ginnastica artistica a squadre, e a Luca Carboni, storico comandante della stazione dei carabinieri di Villasanta che ha prestato servizio in paese per 22 anni, fino a due mesi fa quando ha preso il comando della stazione di Arcore.

Martina Maggio, classe 2001, ha vinto anche la medaglia di bronzo ai campionati mondiali a squadre che si sono disputati a Stoccarda nel 2019. Inoltre nel suo palmares vanta il titolo di campionessa europea juniores al volteggio agli Europei di Berna 2016, e per tre volte è stata campionessa italiana alla trave.

Tutta la comunità di Villasanta questa estate ha fatto il tifo per lei: un prezioso risultato quel quarto posto che ha raggiunto alle Olimpiadi di Tokyo.

Il sindaco consegnerà la benemerenza cittadina anche a Luca Carbone, 54 anni, luogotenente dell’Arma, sardo di nascita ma brianzolo d’adozione che dopo 22 anni al comando della stazione di Villasanta ritorna a capo di quella di Arcore. Una lunga carriera costellata da diversi riconoscimenti, ma nei suoi confronti soprattutto un grande affetto dimostrato in questi anni dai villasantesi.