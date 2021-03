Villasanta, il cantiere in piazza Europa prosegue: allestita anche la tettoia

Seguirà la collocazione delle coperture per completare entrambi i porticati. Il programma dei prossimi step per la riqualificazione dell'area

Il cantiere in piazza Europa

Prosegue a Villasanta il cantiere in piazza Europa. È stata completata la struttura di supporto alla tettoia prevista sul lato della piazza che costeggia via Manzoni. Nei prossimi giorni si procederà con lo stesso tipo di intervento anche sul lato opposto, quello del blocco dei servizi. Seguirà la collocazione delle coperture per completare entrambi i porticati.

Sul fondo del passaggio coperto di via Manzoni, lato est, il progetto prevede un’area relax con le aiuole piantumate, quattro panchine e i lampioncini. In corrispondenza delle sedute verranno predisposte anche due postazioni con presa usb utili alla ricarica di cellulari e altri device. Nel frattempo sono terminati i lavori di allestimento delle aiuole e dell’impianto di irrigazione e procede nelle tappe previste anche la realizzazione dell’impianto elettrico. La prossima settimana, dopo le feste pasquali, è prevista la collocazione sulla piazza dei pali della pubblica illuminazione.

Nei giorni 1 e 2 aprile sarà eseguito l’intervento di Brianzacque sulla rete dell’acquedotto, per spostarne un tratto da sotto la piazza a sotto la sede stradale (via Carducci-via Manzoni). L’intervento permetterà in futuro eventuali lavori sulla rete senza dover compromettere la pavimentazione della nuova piazza. L’ultimo tratto di pavimentazione, nella zona che conduce ai box sotterranei, verrà posato nella settimana dal 12 aprile al 1 Maggio.