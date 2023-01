Doby il cagnolino fuggito lungo i binari della ferrovia e salvato da Said

"Per fortuna Doby è tornato a casa sano e salvo. Ma quando l'ho visto correre lungo i binari della ferrovia mi si è gelato il sangue". Momenti di grande paura questo pomeriggio per Said Beid, il noto pet detective brianzolo, e per la proprietaria di Doby un cagnolino fobico di 9 mese che si è allontanato da casa.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 gennaio, a Villasanta, in una strada nei pressi del centro commerciale Il Gigante. I proprietari, non appena si sono accorti dell'allontanamento del cane, hanno subito contattato Said che vive proprio nel paese brianzolo. "Doby stava correndo lungo i campi - racconta Said a MonzaToday -. Poi l'abbiamo avvistato lungo i binari della ferrovia. A quel punto è stato prezioso e indispensabile l'intervento della sua proprietaria". La donna, infatti, è riuscita a creare con il cane un rapporto molto stretto e l'animale risponde solo ai suoi comandi.

"Lo so che è stato difficile, ma lei è stata bravissima - prosegue -. Lo ha chiamato con tono fermo e deciso, mettendo da parte quella grande paura che aveva. Poi appena si è avvicinato gli ha messo il guinzaglio e lo ha preso in braccio”. Nel frattempo Said aveva lasciato la portiera della sua auto aperta, e la donna è riuscita a salire con Doby che è stato portato sano e salvo a casa.

Ancora una storia a lieto fine quella che arriva dal noto pet detective brianzolo che ha spiegato alla proprietaria di Doby alcuni accorgimenti da avere con quel bellissimo cucciolo che, però, ha ancora tanta paura del mondo.