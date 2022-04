200 baby ciclisti in piazza per prendere il patentino

Dopo la teoria la pratica. Baby ciclisti in piazza per l'esame di educazione stradale. Sabato 9 aprile la piazza del municipio di Villasanta si trasformerà in un vero e proprio percorso stradale urbano con semafori, cartelli di stop, dare la precedenza e attraversamento pedonale verranno ricreati in miniatura per consentire ai baby ciclisti di mettere alla prova le conoscenze acquisite in classe durante le lezioni condotte dall’agente Davide Arioldi. Dalle 8.30 alle 13 i bimbi in sella alle bici sosterranno la prova pratica di "sicurezza stradale".

La prova pratica di coinvolgere quasi 200 bambini, le 6 classi delle quarte Oggioni e Villa che quest'anno hanno partecipato al progetto. Prima della prova, ogni classe ha potuto seguire due lezioni teoriche per imparare a conoscere i cartelli e le regole del codice della strada più importanti dal punto di vista della sicurezza.

I bambini saranno accompagnati da un genitore e dai docenti. A guidare le attività saranno i vigili con il supporto dei volontari di Villasanta Attiva e della protezione civile Monza Soccorso. Ogni bambino farà la sua prova applicando sulla strada ricostruita in piccolo le nozioni apprese. Così otterrà sul patentino, preparato per l’occasione, il timbro dell’agente di polizia locale con il logo del comune di Villasanta e riceverà il gadget offerto dallo sponsor, l’Autoscuola Rossi. Saranno presenti anche sindaco e assessori.

Ospiti d'eccezioni alcuni bambini ucraini che sono scappati dalla guerra e sono ospitati da alcune famiglie del paese. Alcuni stanno anche frequentando le scuole di Villasanta. Il progetto è nato nel 2008 a cura della Polizia Locale ed è sempre stato gestito con passione dall’agente Davide Arioldi: “Quest’anno, entrando in una classe - ha raccontato - ho trovato un’insegnante di sostegno che era stata tra i bambini della prima edizione che ho organizzato”.