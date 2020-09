Incendio in pizzeria a Villasanta, vigili del fuoco al lavoro

"Torneremo più motivati di prima": con queste parole Maurino, titolare della storica pizzeria Pappa & Pizza di Villasanta, ha voluto rassicurare i suoi clienti.

Alle 5.30 di venerdì 11 settembre, nel locale di via Leonardo da Vinci, un incendio partito dal magazzino interrato (deputato ad ospitare le scorte e i frigoriferi) ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti un'autopompa e un'autoscala dei vigili del fuoco di Monza e un carro soccorso da Desio, che hanno subito domato le fiamme. Nessuno è rimasto ferito.

"Amici, purtroppo questa notte un principio di incendio in magazzino ci ha messo fuori uso. Sicuramente Pappa&Pizza rimarrà chiusa per qualche giorno, noi non ci abbattiamo, ci alziamo le maniche, e torneremo più motivati di prima. Vi chiedo di continuare a sostenerci come avete fatto dal primo giorno" ha scritto il titolare sulla pagina Facebook della pizzeria, raccogliendo i commenti d'incoraggiamento di cittadini e clienti.