Il comune brianzolo che ha iniziato la guerra contro i piccioni

Invasione di piccioni a Villasanta: il comune corre ai ripari e chiede ad Ats ed Enpa come intervenire per affrontare il problema che, in alcune zone del paese, è diventato una vera e propria emergenza.

Tanti i piccioni segnalati a Sant’Alessandro, a San Fiorano e in centro. Nelle scorse settimane i villasantesi hanno denunciato l’invasione sia in comune e sia agli agenti della polizia locale. All'origine della proliferazione di questi volatili anche l'abitudine di alcuni cittadini di dargli da mangiare.

L'assessore all’Ambiente Gabriella Garatti si è confrontata con Ats Brianza ed Enpa per cercare di individuare possibili soluzioni al problema. Gli esperti hanno spiegato che "la proliferazione incontrollata nei nostri territori di queste specie è ascrivibile alla quasi totale assenza di predatori e alla abbondanza di fonti di cibo, nonché alla presenza di siti favorevoli alla nidificazione".

Da Ats Brianza ecco i consigli che il comune inoltra ai cittadini per cercare di limitare il problema. In primis non dare cibo ai piccioni, una prassi che ne favorisce lo stazionamento, la fecondità e la proliferazione. Inoltre Ats consiglia di chiudere gli anfratti e altri possibili luoghi di nidificazione, soprattutto in corrispondenza dei sottotetti delle vecchie abitazioni; infine collocare dissuasori (per esempio elementi appuntiti sui davanzali che impediscano la posa dell’animale e il conseguente imbrattamento di guano di davanzali e altri elementi urbani).

Il comune di Villasanta è già corso ai ripari e recentemente ha provveduto a collocarne alcuni in centro, sui corpi illuminanti dei lampioni, e ne prevede altri sempre in via Confalonieri.

Da Enpa il suggerimento è quello di preferire dissuasori elettrici o elettrostatici, un sistema di cavi a bassissimo voltaggio che sono pressoché invisibili e che quindi si adattano ad impedire che non solo i piccioni, ma anche altre specie si posino. Gli animali ricevono una piccolissima scarica elettrica intermittente, innocua ma fastidiosa.