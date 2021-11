Il Comune che ai neogenitori regali il kit di libri per bambini

Il Comune dà il benvenuto ai nuovi nati con un kit di libri dedicati proprio ai più piccoli. Niente box di benvenuto con pannolini e prodotti per l'igiene personale del bebè: a Villasanta l'Amministrazione regali ai neo genitori (che ne faranno richiesta) una scatola piena di libri.

L'iniziativa, promossa in collaborazione con la biblioteca civica Aldo Moro, si intitola "Nati per leggere" ed è un progetto nazionale rivolto ai nuovi arrivati (dall'inizio dell'anno a Villasanta sono 68). Il kit comprende un cofanetto con libretti, cd musicali, segnalibri, opuscoli informativi sugli effetti benefici della lettura e consigli di lettura differenziati per fasce d’età, ma sempre riservati ai piccolissimi.

A ogni famiglia interessata è stata spedita in questi giorni la lettera che informa dell’opportunità, con l’invito a presentarsi in biblioteca per ritirare il cofanetto. Per l’accesso è necessario prenotare l’appuntamento tramite l’app C’è Posto (www.brianzabiblioteche.it) o telefonando allo 039.23754258 (accesso consentito solo con Green Pass).

Questo cofanetto è innanzitutto un contributo prezioso per l’avvio alla lettura e all’ascolto della musica - commenta l'assessora alla Cultura Adele Fagnani - Vuole favorire una relazione ricca di stimoli tra gli adulti e i bambini che sono nuovi membri della nostra comunità e saranno, in futuro, cittadini attivi. Ma è anche l’occasione per far conoscere ai neogenitori la sezione e i servizi che la Biblioteca civica dedica sistematicamente a bambini e ragazzi, nella speranza che sia il primo passo di un rapporto duraturo e proficuo”.