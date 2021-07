"Scendi dal bus che ti riempio di botte": conducente minacciato da un passeggero

Il conducente invita il passeggero ad abbassare la voce, e il giovane minaccia di picchiarlo. Solo il buon senso e il sangue freddo dell’autista hanno evitato il peggio, mentre i pochi passeggeri presenti sul mezzo assistevano attoniti alla scena.

A denunciare l’episodio avvenuto una decina di giorni fa sulla linea 208 che transitava a Villasanta è Salvatore Russo, consigliere comunale della Lega di Monza, che da tempo pone all’attenzione della cronaca locale e regionale i problemi dei lavoratori dei trasporti pubblici.

“L’episodio mi è stato raccontato da una passeggera che era presente al momento dell’aggressione verbale - spiega Russo a MonzaToday - Il giovane era al cellulare e ha iniziato a parlare ad alta voce. L’autista lo ha invitato ad abbassare il tono per non disturbare gli altri utenti. Ma invece di accogliere l'invito il giovane ha reagito minacciando l'austista. Da quanto mi è stato raccontato il passeggero ha invitato il cionducente a scendere dal bus dove sono presenti le telecamere, minacciando di picchiarlo in mezzo alla strada. Nessuno è intervenuto. Fortunatamente il giovane è sceso alla prima fermata e l’autista ha proseguito tranquillamente la corsa”.

Non è la prima volta che conducenti e controllori degli autobus che circolano sulle tratte brianzole sono al centro di aggressioni e minacce fisiche e verbali. Russo aveva già portato il problema all’attenzione del consigliere regionale del Carroccio Alessandro Corbetta.

“I lavoratori del trasporto pubblico non possono continuare a lavorare in questo clima di stress e di paura - aggiunge Russo - Anche questa volta si è evitato il peggio solo grazie al sangue freddo dell’autista. Ma se solo avesse reagito avrebbe rischiato grosso. Ribadisco l’importanza di inserire nei bandi per il trasporto pubblico anche la presenza di guardie giurate a tutela di lavoratori e passeggeri”.