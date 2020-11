Il pizzaiolo compie gli anni e offre da bere a chi entra nel suo locale e gli fa gli auguri

Un brindisi con chi questa sera dalle 18.30 entrerà nella sua pizzeria di Villasanta per prenotare una pizza o semplicemente per salutarlo e fargli auguri. Al tempo del Covid non rinuncia comunque al rito della festa di compleanno con i suoi clienti, anche se per le sue 39 candeline dovrà rinunciare ad offrire il classico buffet.

Così Mauro Sisti, che gestisce a Villasanta la pizzeria “Pappa e pizza”, ha deciso di festeggiare il compleanno seguendo le restrizioni Covid. Un annuncio sulla pagina Facebook con la promessa che, anche se sarà solo un bicchiere di birra o una bibita, sarà sempre una bella occasione per festeggiare.

“Ogni anno festeggio il compleanno con i miei clienti – racconta Mauro che da tre anni gestisce la pizzeria d’asporto a Villasanta – Imbandisco una ricca tavolata con prodotti che cucino io. Un buffet gratuito aperto a tutti, ai clienti ma anche a chi entrava solo incuriosito. Quest’anno però non lo posso fare. Ma ho deciso comunque di ringraziare la comunità villasantese perché, malgrado la pandemia, non mi ha abbandonato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mauro durante il lockdown di marzo aveva tenuto chiuso il locale. Poi la ripresa con tutte le prescrizioni Covid, quindici giorni di chiusura ad agosto per riposarsi, e infine oltre un mese fa un incendio che lo ha seriamente danneggiato.

“Non è stato un anno facile, ma i villasantesi mi sono stati vicini. Anche moralmente. Portare avanti la pizzeria non è semplice, e devo spesso sottrarre tempo a mia moglie e ai miei figli. Oggi festeggiare il mio compleanno offrendo un brindisi ai miei sostenitori, ma non solo, è un gesto che mi riempie di gioia".