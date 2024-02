La protesta davanti al circo e nella notte il blitz di ignoti che hanno tentato di aprire le gabbie

Notte di paura a Villasanta: qualcuno è riuscito a entrare nel circo, e avrebbe tentando di far scappare gli animali. Che sono stati recuperati e messi in sicurezza dagli addetti del circo, che si sono accorti in tempo del gesto. I vandali hanno preso gli estintori e hanno gettato la schiuma contro i cavalli. Il fatto è accaduto nella notte di domenica 11 febbraio al circo Madagascar che è attendato in via Vecellio, a Villasanta. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine.

Poi nel pomeriggio di oggi, come già annunciato da giorni, le associazioni animaliste hanno protestato. Cartelli, manifesti e discorsi al megafono per invitare le famiglie che avevano acquistato il biglietto a boicottare lo spettacolo. Intanto i circensi hanno risposto alle accuse scritte sui manifesti esponendo a loro volta cartelli con le scritte “Giù le mani dai nostri animali” e “Il circo è un’arte e va rispettata”. A tenere a bada la situazione le forze dell’ordine evitando così che la situazione potesse degenerare.

“Chiediamo al comune di Villasanta di non ospitare più uno spettacolo crudele che schiavizza esseri innocenti, altamente diseducativo e obsoleto ma scelga, come già fatto da altri comuni, di accogliere un circo contemporaneo che usa le competenze artistiche dei giocolieri, clown, trapezisti per divertire il pubblico – hanno spiegato - Animali privati della propria libertà, costretti a brutali addestramenti e a sopravvivere rinchiusi in camion in continuo movimento, non possono e non devono più, nel 2024, essere visti come un divertimento per nessuno. Basta”. Le associazioni animaliste incontreranno il sindaco uscente Luca Ornago nei prossimi giorni per discutere della possibilità, in futuro, “di trovare quegli escamotage che permettono alle amministrazioni di vietare sui propri territori spettacoli con gli animali. A Seregno e a Sesto San Giovanni lo abbiamo fatto: se si vuole si può”.

La protesta è andata avanti per tutto il pomeriggio. Presenti anche alcuni politici. Gaia Carretta (candidata per Io Scelgo Villasanta) ha annunciato: “Io sono favorevole al circo senza gli animali. Non è giusto sfruttarli per uno spettacolo; né tantomeno fare come l’amministrazione che concede l’attendamento basandosi su risposte tecniche e burocratiche”. Presenti anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle (che appoggia il candidato di centrosinistra Lorenzo Galli) Isidoro Nicastro e Mattia Burro, che hanno ribadito il no allo sfruttamento e al maltrattamento degli animali.