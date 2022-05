Si infila in un tubo e non riesce più ad uscire: riccio salvato da alcuni ragazzini

Una normalissima domenica pomeriggio ai giardini a giocare a basket. Poi, improvvisamente, la scoperta: in un tubo conficcato nel terreno c'era un riccio che non riusciva più ad uscire. I ragazzini non ci hanno pensato due volte: hanno telefonato all'Enpa (Ente nazionale protezione animali) e hanno chiesto aiuto.

Il fatto è accaduto settimana scorsa a Villasanta. Giorgio Riva, presidente dell'Enpa, e un volontario sono si immediatamente recati ai giardinetti di via Segantini. Il volontario, armato di un guanto, è riuscito ad afferrare e ad estrarre il riccio dal tubo. L'animale è stato immediatamente soccorso e trasferito nel rifugio di via San Damiano per tutte le cure del caso.

"Le sue condizioni non sono delle migliori - riferiscono dall'Enpa -. Non sappiamo da quanto tempo fosse intrappolato in quel tubo, e da quanto tempo non mangiasse. Ma complimenti ai ragazzi per il loro gesto di civiltà e di rispetto nei confronti degli animali. Troppo spesso la cronaca ci parla di episodi di adolescenti che maltrattanto, e alcune volte uccidono, gli animali. Questa volta invece grazie alla loro telefonata ci hanno permesso di salvare quel povero riccio".