Rubano un camion nel milanese, lo ritrovano nelle zone industriali della Brianza

Rubano un camion a Paullo e lo abbandonano a Villasanta. Il proprietario, residente a Bitonto in provincia di Bari, aveva già sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri del comune pugliese.

Sono stati gli agenti della polizia locale brianzola a ricostruire la storia di quell’autocarro posteggiato, presumibilmente da alcuni giorni, nell’area industriale di Villasanta.

La scoperta venerdì 23 luglio durante i controlli serali. In via Mattei, alle spalle di Ecocity, gli agenti della polizia locale di Villasanta hanno notato la presenza di un camion. Attraverso i controlli hanno scoperto che il mezzo era rubato: il furto era avvenuto a Paullo, e la denuncia presentata a Bitonto dove risiede il proprietario.

Sono in corso le indagini per cercare di risalire all’identità dei responsabili. Il camion, nel frattempo, è stato affidato a una ditta in attesa di restituirlo al legittimo proprietario.