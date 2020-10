Villasanta, la rotonda tra via Farina e via Edison si rifà il look

A Villasanta ha preso il via il programma di rifacimento delle rotonde, pianificato dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto di gestione del verde.

La prima delle otto rotatorie destinate a cambiare faccia è quella all’incrocio tra via Farina e via Edison, una delle porte di Villasanta: sono stati i cittadini a chiedere a gran voce il suo restyling. La rotatoria è stata riqualificata questa settimana, con una serie di interventi migliorativi: eliminazione della vegetazione presente, sistemazione del terreno, allestimento con un bordo in lapillo, piantumazione di una pianta sempreverde che fiorisce in autunno, messa a dimora di un tiglio centrale per dare continuità visiva con la vegetazione del parco di Monza sullo sfondo, installazione di impianto di irrigazione.

Il programma prevede la sistemazione di altre sette rotonde agli incroci di via Mameli-via Risorgimento (con un motivo a raggi fioriti), via Risorgimento-via Dei Boschi, via Risorgimento-via Sanzio, via Da Vinci-via Doria (con piantumazione di nuove fasce di

rose) via Da Vinci-via Volta, via XXIV Maggio-via Volta (con un disegno fiorito a cerchi concentrici), più una settima ancora da definire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La riqualificazione di tutte e otto le rotonde è prevista entro la fine di quest’anno. Seguiranno interventi di manutenzione periodici, dal taglio dell’erba alle potature, alle nuove pose stagionali.