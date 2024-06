Il ladro che ha rubato la batteria dalla carrozzina elettrica del giovane atleta brianzolo

“A te che non conosco e che mi ha portato via la batteria, per l'esattezza il propulsore elettrico, della mia carrozzina ti chiedo di pentirti e di riconsegnarmela. Forse non ti rendi neppure conto di quello che hai fatto. Quella per me non è una semplice batteria, ma un mezzo per muovermi in modo indipendente”. A parlare a MonzaToday è David Andriyesh, 22 anni, di Villasanta noto in paese per il suo talento sportivo (è campione di handbike) e per la sua passione politica che adesso lo vede correre come consigliere comunale nella lista civica IoscelgoVillasanta.

Il furto è avvenuto nella mattinata di giovedì 30 maggio. “La sera prima, come sempre, avevo lasciato la carrozzina nell’androne della palazzina dove vivo. Purtroppo è troppo grande per entrare nell’ascensore, e per fortuna ho ancora quel minimo di autonomia che mi permette di salire in casa - racconta il giovane che soffre di tetraparesi spastica in seguito a un trauma al momento della nascita -. Giovedì mattina verso le 9.30 sono sceso per andare a fare alcune commissioni ma purtroppo la mia carrozzina non funzionava. Ho visto che mancava la batteria. Ho telefonato a mio papà pensando che lui l’avesse portata in casa per ricaricarla. Ma purtroppo non era così”. Davyd, dopo un iniziale momento di smarrimento, si è fatto accompagnare alla caserma dei carabinieri di Villasanta dove ha sporto denuncia. “Adesso i militari hanno avviato le indagini. Davanti all’ingresso della mia abitazione in via Buozzi ci sono le telecamere”.

Il giovane è molto amareggiato. “Quel furto è per me un danno molto importante dal punto di vista umano ed economico. La batteria costa tra i 600 e i 700 euro. Domattina mi recherò a Monza negli uffici dell’Ats di via Boito per capire come fare per averne un’altra. Ma non è solo un danno economico, ma anche personale. Per muovermi, adesso, devo chiedere aiuto ai parenti e agli amici. Caro ladro non mi hai rubato solo la batteria, ma anche l’autonomia”.