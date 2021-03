"Coloriamo la città con i sassi mandala": l'idea di mamma Eleonora conquista la rete

Eleonora ha lanciato l'iniziativa sui social: colorare i sassi e poi lasciarli in giro per Villasanta per colorare il paese per inviare un messaggio di speranza

Riempire le strade con sassi colorati, con il duplice obiettivo di inviare un messaggio di positività e di ottimismo, e di occupare in modo costruttivo le giornate dei più piccoli obbligati alla Dad (didattica a distanza). L’idea arriva da Eleonora Corrias, mamma e artista che organizzava laboratori artistici esperienziali. Poi con l'emergenza sanitaria l'attività lavorativa si è fermata. Per Eleonora non è facile occupare la giornata della sua bambina di 5 anni e mezzo (la più piccola ha 14 mesi). Così, aguzzando la fantasia, ha lanciato l’idea dei sassi mandala.

“Ogni giorno, durante le passeggiate nel Parco o vicino ai campi raccogliamo un po’ di sassi – spiega – Sassi tondi e lisci. Poi quando torniamo a casa iniziamo a colorarli”. A quel punto è solo questione di fantasia: Eleonora e la sua bambina danno libero sfogo alla creatività e ai colori, occupando i pomeriggi a dipingere sassi. Scaricando così anche la tensione e lo stress. Un momento di condivisione, di allegria e di festa che poi condividono anche con perfetti sconosciuti che, per caso, entreranno in contatto con quei sassi.

“Abbiamo deciso di lasciare i sassi in giro per il paese – prosegue -. In centro, vicino alla farmacia, all’edicola, alla scuola. Nei luoghi dove passano le persone. Che possono raccoglierli e portarli a casa, oppure seguire il nostro esempio e realizzare altri sassi colorati per creare una sorta di grande mandala che colora il paese”. Eleonora ha lanciato l’iniziativa anche sui gruppi social di Villasanta nella speranza che altri genitori e nonni condividano la sua esperienza, per vivere questo difficile momento di reclusione con un pizzico di colore e di creatività.