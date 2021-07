Villasanta, la scuola dell'Infanzia Tagliabue a settembre non riapre: "Sarà ricostruita"

La scuola dell'Infanzia Tagliabue di Villasanta a settembre non riaprirà. A comunicare la decisione è stato il municipio dopo che in seguito alle analisi strutturali effettuate l’ingegnere incaricato e i tecnici del settore Lavori Pubblici del comune hanno ritenuto la struttura non idonea a ospitare personale e bambini. P

Scuola non riapre, sezioni trasferite

In attesa della relazione tecnica attualmente in fase di elaborazione dal municipio hanno ritenuto opportuno informare fin da ora che a settembre le sezioni della scuola dell'infanzia Tagliabue dovranno essere trasferite e che la scuola dovrà essere interamente ricostruita. L'istituto quindi non potrà riaprire a settembre dopo i lavori estivi di consolidamento. L'Amministrazione comunale intanto ha individuato tra gli spazi già nella disponibilità dell’Istituto Comprensivo Villasanta le sedi per una collocazione transitoria delle attività per l’anno scolastico 2021-2022. Diversi spazi alternativi, anche a carattere privato, sono stati esaminati ma sono risultati non idonei. Per gli anni scolastici successivi al 2020-2021, in attesa della disponibilità della nuova Tagliabue, verrà individuato il luogo più adeguato dove collocare una struttura prefabbricata che consenta di liberare i plessi occupati.

"Gestire questo imprevisto è per il Comune particolarmente impegnativo, sia dal punto di vista economico che progettuale" ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Gabriella Garatti. "In questa fase, gli uffici -i Lavori Pubblici in particolar modo- lavorano su tre fronti contemporaneamente: organizzare gli spazi per il trasferimento dei bambini a settembre; disporre modalità di reperimento e collocazione del prefabbricato; avviare le procedure per la ricostruzione della scuola. Tutti i passaggi, fin dalle prime battute, sono stati condivisi con la direzione didattica".

Il sindaco: "E' così che si scongiurano situazioni estreme"

"Le analisi che abbiamo avviato sulla Tagliabue nel 2020 e che ci hanno fatto scoprire questo problema fanno parte di un programma di monitoraggio preventivo che sta coinvolgendo da anni gli edifici pubblici, con particolare attenzione sulle scuole. È così che si scongiurano quelle situazioni estreme che, quando capitano, fanno dire “bisognava pensarci prima”. Sapevamo che questa strategia di prevenzione avrebbe potuto metterci di fronte a imprevisti impegnativi, ce ne assumiamo la responsabilità, la sicurezza dei cittadini prima di tutto” ha commentato il sindaco Luca Ornago.