Salvataggio "spinoso" per i vigili: recuperano un riccio che attraversa lo stradone

A bordo dell'auto di servizio stavano percorrendo lo stradone del centro commerciale Il Gigante di Villasanta quando, improvvisamente, sono incappati davanti a quel piccolino che lentamente stava cercando di attraversare la strada.

Si sono fermati e scesi dall'auto hanno recuperato quell'esemplare di riccio che piano piano stava cercando di raggiungere l'altra parte della strada.

Un salvataggio "spinoso" quello che nella serata di venerdì 30 luglio ha visto protagonisti due agenti della polizia locale di Villasanta.

Un soccorso avvenuto durante il tradizionale pattugliamento estivo del venerdì sera.

Gli agenti, dopo essersi assicurati che l'animale non aveva ferite, hanno "velocizzato" la sua camminata. Lo hanno raccolto e messo in sicurezza nel grosso prato che c'è nell'area residenziale davanti al centro commerciale .

Come comportarsi in caso di recupero di un riccio ferito? Sul sito dell'Enpa di Monza ci sono tutte le indicazioni. "I ricci - si legge sul sito dell'Ente nazionale protezione animali - sono animali arrampicatori e fuggitivi. Se li vedete fermi, non in grado di muoversi, probabilmente hanno problemi e necessitano di un aiuto. Sono animali notturni; se presenta ferite, soprattutto se intorno volano mosche; oppure se si tratta di un cucciolo da solo, vanno soccorsi e portati al più vicino centro di recupero".