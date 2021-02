Vandali in azione a Villasanta, danni e gomme tagliate alle auto a San Fiorano

Quattro auto e un furgone con i pneumatici tagliati. Questo il risultato dell’atto vandalico compiuto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio a Villasanta, in piazza Ghezzi, nel quartiere di San Fiorano.

Brutto risveglio per i residenti che si sono trovati con le gomme a terra: immediata la denuncia alla locale stazione dei carabinieri di via Edison. I militari hanno avviato le indagini.Già in passato a Villasanta non erano mancati episodi di questo tipo, soprattutto nella zona di Sant’Alessandro.

Una settimana prima gli spari contro la chiesa

Nell’ultima settimana il quartiere di San Fiorano si è ritrovato a fare i conti anche con un altro episodio che lo ha portato alla ribalta della cronaca: lo scorso 17 febbraio durante la celebrazione pomeridiana del rito delle ceneri sono stati esplosi diversi colpi, presumibilmente con un fucile ad aria compressa, contro la porta della casa parrocchiale. Un grande spavento, ma fortuntamente non ci sono stati feriti. Anche su questa vicenda i militari dell'Arma stanno indagando.