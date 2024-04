Il 17enne che era andato al centro commerciale col coltello a serramanico

Quando i carabinieri lo hanno fermato gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico. Protagonista un ragazzo di 17 anni, originario dell’Egitto. L’episodio è accaduto alcuni giorni fa, in un centro commerciale della Brianza.

I carabinieri erano stati allertati per la presenza di un gruppo di ragazzi che stavano disturbando. Giunti sul posto i militari della Compagnia di Vimercate hanno effettuato i controlli di rito e il 17enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’arma è stata sequestrata, e il giovane deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il ragazzo, al termine delle formalità previste, è stato affidato ai genitori.