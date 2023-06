Arrestato l'uomo con il "vizio" delle passeggiate notturne

Secondo quanto previsto dalle legge avrebbe dovuto restarsene a casa. Visto che era agli arresti domiciliari. E invece, le sue passeggiate notturne sono diventate un vero e proprio vizio. In piena regola.

E' tornato in carcere l'uomo di 34 anni, già condannato per rapina, dopo aver violato ripetutamente gli arresti domiciliari a cui era sottoposto. A trarlo in arresto i carabinieri del Comando di Vimercate dopo una una serie di evasioni e misure cautelari sempre più restrittive. Nel mese di ottobre 2022, infatti, l'uomo è stato tratto in flagranza di reato a Monza mentre si impossessava della borsa di una passante. Dopo essere stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione di Vimercate, l'uomo ha però subito manifestato insofferenza nei confronti della misura cautelare. Tanto che il 19 novembre, poco dopo la mezzanotte, è stato sorpreso a piedi per le strade di Vimercate dai militari della locale stazione. Arrestato per evasione, dopo una notte passata nelle camere di sicurezza della caserma del Comando è stato presentato il giorno successivo al Tribunale per il rito direttissimo, che ha convalidato l'arresto e lo ha ricollocato presso il suo domicilio. Ancora, il 25 novembre, i militari si sono presentati nuovamente a casa sua per notificargli un'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza. La Procura della Repubblica aveva infatti avanzato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Di lì, l'uomo è stato portato in carcere a Monza, dove è rimasto detenuto fino al 3 marzo.

Dopo un giudizio abbreviato, l'uomo è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per il reato di rapina. Anche in quel caso gli è stato concesso di espiare la pena agli arresti domiciliari. Concessione che purtroppo si è scontrata con la sua inclinazione a violare il vincolo della permanenza tra le mura domestiche. Pochi giorni fa, intorno all'una di notte, l'uomo è stato infatti nuovamente sorpreso fuori dall'abitazione dai carabinieri. Di fronte a questa nuova violazione il Tribunale di Monza, su richiesta della Procura, considerando gli episodi di evasione precedenti, ha dunque deciso di revocare gli arresti domiciliari e disporre il ritorno dell'uomo in regime di detenzione in carcere. I Carabinieri della stazione locale hanno quindi notificato il provvedimento e, traendolo nuovamente in arresto, lo hanno accompagnato al penitenziario di via Sanquirico.