Caduto dalla bicicletta, è morto in ospedale

L'intervento tempestivo della polizia e degli operatori del 118 non è servito a salvare la vita al 57enne caduto dalla bicicletta a Vimercate a seguito di un malore nella giornata di lunedì 7 agosto.

L'uomo, che intorno a mezzogiorno si trovava lungo la strada provinciale 45 Vimercate - Lecco, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto a terra a causa di un malore improvviso. A correre verso di lui in un primo momento i passanti gli automobilisti che si trovavano nelle vicinanze, che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno soccorso l'uomo in prima istanza e fatto defluire il traffico. In attesa dell'arrivo dei sanitari.

Ma nemmeno il subitaneo trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Gerardo è riuscito purtroppo a salvare il 57enne. Le sue condizioni di salute sono risultate infatti fin da subito piuttosto gravi. Aggravatosi in modo irreversibile,nelle ore successive, e nonostante i tentativi dei medici di salvare la sua vita, il 57enne è infatti deceduto.