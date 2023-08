Stop alla malamovida: 100 persone controllate e 3 baristi sanzionati

Una serata di maxi controlli contro la malamovida. Nella notte del 5 agosto un'operazione congiunta ha visto i carabinieri della compagnia di Vimercate, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. L'operazione è stata condotta in attuazione delle direttive operative del comando provinciale dei carabinieri di Monza: sono state controllate 100 persone, 12 veicoli e 3 esercizi commerciali. Sono state contestate numerose violazioni amministrative, in particolare in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

I militari riferiscono che durante i controlli due bar - uno a Cornate d'Adda e l'altro a Busnago - sono stati sanzionati per violazioni amministrative ex art. 64 c.1 lett. a) del D.Lgs. vo n. 81/2008 riguardanti gli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza sul posto di lavoro. Nei due locali non c'era la cartellonistica e illuminazione di emergenza, oltre a mancare la manutenzione degli estintori. I titolari sono stati invitati a esibire direttamente negli uffici dei vigili del fuoco la documentazione necessaria, tra cui il DVR (documento valutazioni rischi), attestati antincendio, registro antincendio e certificazione di conformità dell'impianto elettrico.

Durante l'operazione, sono stati segnalati due cittadini originari della Romania, di 56 e e di 51 anni, residenti nel Vimercatese, per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. Entrambi sono stati trovati all'interno di uno dei bar controllati. Infine è stato fermato un automobilista di 55 anni che sottoposto all'alcoltest aveva un tasso alcolemico di quasi 2,0 g/l. La patente gli è stata ritirata e il veicolo confiscato.