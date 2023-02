Bottiglie spaccate in testa, alcol a minorenni e spari in piazza: chiuso bar a Vimercate

Troppi episodi di violenza davanti a quel bar di Vimercate e quindi il questore della Provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha disposto la sua chiusura per gravi motivi di sicurezza pubblica. Il locale non potrà riaprire per i prossimi 45 giorni.

Le aggressioni e i pestaggi, che si concludevano spesso con persone ferite sono stati segnalati nel corso del tempo dai carabinieri di Vimercate che sono intervenuti molte volte in quel bar per placare gli animi e riportare l'ordine delle cose.

Il 30 gennaio scorso un cliente del bar ubriaco è stato colpito con una bottiglia di vetro in testa. Il 23 dicembre 2022 due giovani sono state aggredite da due uomini (ubriachi fradici) che hanno continuato ad inveire contro le malcapitate anche all’arrivo delle forze dell’ordine, prendendo a calci l’autolettiga che stava prestando le prime cure alle ragazze. Andando ancora indietro nel tempo il 20 novembre 2022 una donna ha picchiato una ragazza e anche la madre che era arrivata in suo aiuto. Il motivo? Non voleva ballare con lei.

Colpi di pistola in aria e altri feriti

Sembrano non finire mai i fatti di violenza avvenuti in questo bar. L’11 novembre 2022 c’è stata un’aggressione e in questa occasione è stato addirittura un addetto alla sicurezza fuori dal bar a fare del male a una ragazza, strattonandola e facendola cadere violentemente sull’asfalto.

Il 15 ottobre 2022 un avventore ubriaco, in piena notte dopo aver discusso con un altro uomo si è allontanato verso la piazza davanti al locale e ha sparato tre colpi di pistola. Ma non è finita qui.

In data 7 settembre 2022 i carabinieri di Vimercate hanno verificato che al bar erano state somministrate bevande alcoliche, addirittura anche offerte dai dipendenti del bar, ad un gruppo di ragazze quattordicenni, una delle quali è stata trasportata in ospedale per intossicazione etilica.

In questo caso anche altre giovani hanno dichiarato di aver acquistato cocktail alcolici senza che fosse mai chiesto loro un documento d’identità. Per questo motivo i militari hanno denunciato il dipendente del bar per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori. Tutti gli episodi sono avvenuti a causa dell'alcol servito anche quando le persone versavano già in pesante stato di ubriachezza e molte degli uomini coinvolti a vario titolo nelle risse e nei pestaggi avevano già precedenti per spaccio di droga, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, guida in stato di ebrezza, maltrattamenti in famiglia, uso di atto falso, contraffazione carte di credito, atti sessuali con minorenne, violazione di domicilio, simulazione di reato, appropriazione indebita, ricettazione e violazioni amministrative per ubriachezza. Insomma una bella lista di reati.

In base a questi fatti il questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 45 giorni.