Ex Esselunga: la demolizione rinviata alla fine del 2023

La ex Esselunga di Vimercate rimarrà in piedi fino al 31 dicembre 2023. Lo hanno deciso l'azienda e la Asst Brianza. Visto il perdurare dello stato di emergenza e l'utilizzo del vecchio store come centro vaccinale, si è deciso di rinviare ancora di un anno la demolizione dello stabile e dei parcheggi. Demolizione inizialmente prevista per la fine del 2022.

La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale mercoledì 9 febbraio. La demolizione dell'immobile e dei parcheggi è una delle clausole contenute nella convenzione urbanistica del 2016, che ha dato luogo alla costruzione e alla successiva apertura del supermercato di via Santa Maria Molgora.Già alla firma della convenzione le parti si erano riservate la possibilità, se ci fosse stato interesse comune, di valutare il mantenimento del vecchio edificio per un suo riutilizzo, senza aumentare in alcun modo le superfici stabilite nella convenzione stessa.

Necessità che è arrivata nel 2021 quando, in piena emergenza sanitaria, Esselunga ha messo a disposizione dell'Asst Brianza il vecchio supermercato che è stato "trasformato" in centro vaccinale. L'ex Esselunga di via Toti ha così riaperto i battenti il 17 maggio 2021: nessun carrello e niente scaffali, non c'erano casse e non c'erano banchi. Lo store era stato trasformato in hub dove somministrare il vaccino contro il covid. Uno spazio di 2.700 metri quadrati ritinteggiato da un team di volontari dove da da quasi 9 nove vengono effettuate vaccinazioni. Gli infermieri, i medici e il personale amministrativo dell'Asst Brianza (con l'aiuto dei volontari) lavorano senza sosta.

“Desideriamo ringraziare gli operatori coinvolti che continuano a dimostrare in modo concreto la loro disponibilità e la loro attenzione verso una struttura e un servizio divenuti molto importanti, non solo per la città ma per tutto il Vimercatese - dichiara il vicesindaco Mariasole Mascia -. E il nostro ringraziamento va anche ai volontari, impegnati ogni giorno con dedizione nel dare un’assistenza pronta ed efficiente ai nostri cittadini.”