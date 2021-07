File interminabili all'hub dell'ex Esselunga: ore di attesa sotto il sole per vaccinarsi

"Siamo esasperati, non ce la facciamo più. Sotto l'afa e con il rischio di beccarci anche un'acquazzone". Questa la segnalazione arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì 28 luglio alla redazione di MonzaToday.

A inviarci le foto e a raccontarci i malumori di quello che sta succedendo è un lettore in fila, come altri centinaia, per sottoporsi alla vaccinazione anticovid.

"Qui è la follia - racconta - Alle 15.30 avevamo superato il chilometro di coda. Se continua di questo passo entro stasera ci saranno almeno tre chilometri di fila".

Le persone iniziano a spazientirsi. "L'afa non aiuta - prosegue - Rischiamo anche di prenderci la pioggia. Purtroppo, da quello che siamo riusciti a sapere, mancherebbero i medici. Si stanno formando code e assembramenti. Tutto questo è impressionante".

Nel frattempo i volontari presenti all'ingresso e nella struttura stanno cercando di stemperare gli animi. In fila, non solo ragazzi, ma anche persone anziane. Utenti che pensavano di ritornare a casa nel giro di un'oretta e che invece dovranno ritardare il rientro.

"C'è gente che ha sete, ma non ha l'acqua - prosegue il nostro lettore - Qualcuno ha anche mancamenti".

Dall'Asst Brianza replicano e precisano. "Nella giornata di martedì 27 luglio abbiamo inviato agli utenti un Sms con la riorganizzazione degli orari". Un messaggio che, viste le lunghe file, in molti non avranno letto. "Per rioganizzare al meglio la somministrazione delle dosi abbiamo dovuto riorganizzare anche gli orari. Gli utenti sono stati avvisati. Ma purtroppo non tutti hanno visto la modifica: alle 8.30 di mercoledì 28 luglio c'erano in fila utenti che avevano la prenotazione alle 17.30. Noi ci stiamo organizzando per dare il servizio migliore".