Rubato il salvadanaio benefico con i fondi raccolti per i cani bisognosi

Natale amaro per i volontari di Seconda Chance-Dog Rescue. Nei giorni scorsi è stato rubato il salvadanaio benefico lasciato dal gruppo brianzolo in un ambulatorio veterinario di Vimercate. I soldi raccolti sarebbero serviti per l'acquisto della ghiaia da mettere nei box dei cani.

"Non ho parole, ma sono solo molto triste - commenta Cristiana Passoni, che gestisce la struttura che accoglie cani che dal Sud arrivano in Brianza alla ricerca di un futuro migliore -. Avevamo un sogno, che speravamo di realizzare a breve. Purtroppo questo furto ha rotto i nostri piani e dovremo rimandare l'acquisto della ghiaia".

C'è grande amarezza nel racconto di Cristiana. "Siamo certi che quelle donazioni ci avrebbero fatto comodo. E certamente in molti, oltre alle preziosissime monetine, ci hanno lasciato anche soldi in carta. I fondi necessari per acquistare la ghiaia da mettere nei box. Attualmente abbiamo nella nostra struttura dieci cani".

La struttura che ha l'ingresso a Vimercate, ma che si estende nel territorio del Comune di Usmate e Velate, va avanti grazie al lavoro, all'impegno e alla generosità dei volontari. Oltre che dei benefattori che avevano aderito all'iniziativa del salvadanaio benefico.

Per chi vuole aiutare Seconda Chance-Rescue Dog può inviare un'email a cristianapassoni3@gmail.com.