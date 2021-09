Cade in cantiere: operaio soccorso in codice rosso

Grave incidente sul lavoro a Vimercate: il ferito è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Erano da poco passate le 13.30 quando sono stati allertati i soccorsi: un operaio è caduto in un cantiere in via Rovereto.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica in codice rosso: le condizioni del lavoratore - un uomo di 41 anni - sono apparse fin da subito molto serie. Dalle prime informazioni raccoltre tramite Areu l'uomo avrebbe riportato un trauma cranico e una ferita alla testa.

I soccorritori, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Vimercate. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.