Tragedia a Vimercate, morta la bimba di 2 anni colta da un malore la Vigilia di Natale

Una vera tragedia quella accaduta a Oreno, Vimercate la sera della Vigilia di Natale. Noemi Pirola, una bimba di soli 2 anni ha avuto un malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è morta il 28 dicembre, quattro giorni dopo. I funerali si sono tenuti oggi 30 dicembre alle ore 15 nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Oreno. La comunità si sta stringendo intorno alla famiglia specialmente alla mamma Maria, al papà Luca e al fratellino Giacomo. La piccola frequentava l'asilo nido a Vimercate dove è andata fino all'ultimo giorno prima delle feste natalizie. Poi la tragedia. I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma purtroppo senza riuscirci. La famiglia ha chiesto, per chi desiderasse fare donazioni in memoria di Noemi, di rivolgerle alla Parrocchia di Oreno, all'Ospedale dei bambini Buzzi di Milano, alla Pastorale con le famiglie dei Frati minori di Assisi, al Sermig. Questo è stato scritto anche nel manifesto funebre della bambina.