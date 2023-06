Obbliga la compagna a fare sesso e poi le ruba 500 euro

La scorsa estate – durante l’ennesimo episodio di eccesso di ira – avrebbe obbligato la sua convivente a fare sesso contro la sua volontà. Poi le avrebbe rubato 500 euro che la donna aveva nella borsetta e un paio di cuffiette wireless del telefonino. Ma questa sarebbe stata solo una delle varie aggressioni e maltrattamenti che la donna avrebbe subito dal suo compagno, anche di fronte ai figli minorenni.

Adesso per l’uomo, un 52enne sudamericano, si sono aperte le porte del carcere. Nella serata di mercoledì 7 giugno i carabinieri della stazione di Vimercate hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza su richiesta del sostituto procuratore della locale Procura della Repubblica. L’uomo sarebbe responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali aggravate e continuate, violenza sessuale e rapina.

Le indagini coordinate dall’autorità giudiziaria del capoluogo brianzolo sono iniziate dopo la denuncia presentata ad aprile dalla compagna dell’uomo. La donna, 44enne anche lei sudamericana, si era recata in caserma per denunciare l’ennesima lite per futili motivi che sarebbe poi sfociata in minacce e percosse. La donna avrebbe raccontato che quella situazione di violenza era iniziata un anno prima. Da maggio del 2022 l’uomo avrebbe provato nei confronti della compagna una profonda gelosia che, inizialmente, si sarebbe manifestata con un reiterato atteggiamento vessatorio, con insulti e minacce, percosse. La donna era finita anche in ospedale per una frattura del naso con oltre 20 giorni di prognosi.

L’uomo - già noto ai carabinieri non solo per le sue vicende giudiziarie ma anche per precedenti interventi eseguiti dai militari presso l’abitazione della coppia a seguito richiesta d’intervento della stessa donna per liti con il compagno che per timore e l’incolumità propria e dei propri figli non denunciava - veniva tratto in arresto in esecuzione al provvedimento cautelare per cui risulta indagato ed accompagnato nel carcere di Monza in attesa di dover rispondere dei reati contestatigli.