Operaio precipita in cantiere: 22enne grave

Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso venerdì mattina dopo un incidente sul lavoro a Vimercate. Il giovane operaio, al lavoro su un ponteggio in un'area di cantiere lungo la strada provinciale 45 Monza-Trezzo, per cause in corso di accertamento, è finito a terra, cadendo da un'altezza di circa due metri.

I soccorsi

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata intorno alle 10.30 e la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato in un'area edile un'ambulanza in codice rosso e l'elicottero del 118. Le condizioni del 22enne sono apparse fin da subito gravi: il giovane - che non risulta aver mai perso coscienza - ha riportato un trauma cranico in seguito alla caduta.

L'operaio è stato soccorso e trasferito a sirene spiegate in codice rosso dall'ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto per condurre gli accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica dell'infortunio sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando di Vimercate, i carabinieri e il personale di Ats.