La Brianza si mobilita per ritrovare Antonio Totero

La famiglia è in apprensione: dalle 15 di ieri, lunedì 13 maggio, i parenti non hanno più notizie di Antonio Totero.

L’uomo si è allontanato dalla sua abitazione di Vimercate. A lanciare l’appello sui social è la nipote che sta cercando disperatamente il nonno. Antonio è alto circa 1,68 e quando si è allontanato da casa indossava la tuta, un giubbotto verde e un cappellino. L’uomo è affetto da demenza senile e non ha i documenti.

Se qualcuno lo incontra contatti subito il 112.