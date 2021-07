Guida ubriaco e si schianta contro il cancello di una ditta: 50enne nei guai

Guidava con tasso alcolemico superiore al limite consentito il 50enne che nella serata di domenica 4 luglio è finito con la sua Alfa contro la cancellata della ditta Pagani a Vimercate. Il conducente, residente in città, avrebbe sbandato, perdendo il controllo dell'auto che ha poi impattato contro la recinzione dello stabilimento situato lungo la strada provinciale 45.

Il sinistro si è verificato intorno alle 21 lungo il tratto che da Vimercate porta verso Villasanta. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia cittadina dell'Arma: il 50enne è stato sottoposto al test dell'etilometro che ha accertato che l'uomo era al volante con un valore di alcol nel sangue superiore al limite consentito pari a quasi 2 g/l.

Per l'uomo è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il veicolo è stato sequestrato.