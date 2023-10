Arrestati i ladri seriali che rubavano le valigie negli alberghi

Il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso. Entravano nelle hall degli alberghi, rubavano i bagagli e gli effetti personali dei turisti senza farsi notare, e uscivano indisturbati. Per poi utilizzare anche le loro carte di credito.

Sono stati tratti in arresto nella mattinata di venerdì 20 ottobre dai carabinieri della Compagnia di Vimercate l'uomo e la donna di origine sudamericana al centro dell'indagine legata al furto di bagagli all'interno di diversi alberghi del Nord Italia. Il loro arresto, proprio a seguito di alcuni furti verificatisi lo scorso novembre all’interno di due importanti strutture ricettive del vimercatese, cui è seguito l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri. Che hanno accertato come l'uomo e la donna erano soliti entrare all’interno della hall dell’albergo scelto per il furto e, facendo attenzione a non essere notati dal personale o dai clienti, sottraevano valigie, borse e qualsiasi altro effetto personale lasciato temporaneamente incustodito. Per poi allontanarsi indisturbati verso l’uscita, dove venivano attesi da un complice alla guida di una vettura a noleggio.

I carabinieri hanno appurato come lo stesso modus operandi sia stato realizzato dai due nel corso di circa 3 mesi in altre diverse strutture alberghiere del Nord Italia, colpendo in totale 12 vittime.

Le indagini dei militari del Nor, Aliquota Operativa della Compagnia dei carabinieri di Vimercate, si è sviluppata attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza che ha permesso di accertare altresì l’indebito utilizzo da parte della coppia di alcune carte di credito trovate all’interno dei bagagli trafugati, nonché il ruolo di uno dei complici, in particolare una donna incaricata di custodire a casa sua i beni rubati.

I militari, entrati in azione nella prima mattinata di venerdì 20 ottobre, contemporaneamente a Monza e Torino, in esecuzione di quanto disposto dal Gip del Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica hanno tratto in arresto i due. L'uomo, un 45enne di nazionalità cubana, è stato portato nel carcere di Torino. Per la donna, una 38enne di nazionalità peruviana, sono stati invece disposti gli arresti domiciliari nel comune di Monza.