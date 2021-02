Vimercate, tre persone intossicate da monossido all'alba: soccorsi in via Matteotti

E' accaduto nella mattinata di giovedì 4 febbraio. Un'ambulanza ha accompagnato in ospedale a Vimercate un 58enne. In via Matteotti anche i vigili del fuoco e i carabinieri

Soccorsi giovedì mattina in via Giacomo Matteotti a Vimercate, nella frazione di Oreno. Tre persone sono rimaste intossicate da esalazioni di monossido di carbonio e hanno accusato sintomi di malessere. L'allarme è scattato all'alba qunado nell'abitazione dove vive una coppia insieme al fratello dell'uomo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme ai carabinieri di Vimercate.

A produrre le esalazioni e a causare l'intossicazione sarebbe stato un braciere a carbonella lasciato accesso per riscaldare l'ambiente. Le particelle di monossido avrebbero presto saturato l'abitazione e i primi ad accusare i sintomi sarebbero stati i due coniugi - cittadini senegalesi - che sono riusciti a mettersi in auto e a guidare fino all'ospedale di Vimercate. Per una terza persona, un 58enne, fratello dell'uomo, è stato necessario l'intervento di un'ambulanza che lo ha trasferito in codice giallo nel nosocomio di via Santi Cosma e Damiano. Tutti e tre sono attualmente ricoverati in ospedale in osservazione: le loro condizioni non risultano essere gravi. Nell'abitazione è stato effettuato un sopralluogo da parte dei pompieri per verificare le condizioni di sicurezza e individuare la fonte delle esalazioni da monossido.

Sempre a Vimercate, in ospedale, qualche settimana fa era giunta una famiglia con sintomi di intossicazione da monossido di carbonio: tra loro c'era anche una donna al nono mese di gravidanza per cui è stato effettuato un cesareo d'urgenza per far nascere la piccola che aveva in grembo.