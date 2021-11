La fortuna bacia la Brianza: una quaterna da oltre 133mila euro

Una quaterna superfotunata quella giocata in una ricevitoria di Concorezzo.

Una schedina di 5 euro che, però, al vincitore è fruttata ben 133mila 750 euro. La fortunata scommessa ieri sulla ruota di Milano, sui numeri 31-32-33-79.

Secondo gradino del podio per i 50.596 euro vinti a Canale (in provincia di Cuneo) con una giocata sulla ruota di Torino, vincita seguita dai 23.750 euro finiti ancora in Piemonte, a Grugliasco (in provincia di Torino), con una puntata sulla ruota Nazionale.

In luce anche i due ambi secchi sui numeri 8-18 centrati a Sorso (in provincia di Sassari) grazie alla ruota di Venezia, che hanno consentito una vincita complessiva di oltre 21mila euro.

Il 10eLotto premia invece Somma Lombardo (in provincia di Varese), con 20mila euro, per effetto di una giocata da 1 euro su un 'nove' ottenuto mettendo in gioco dieci numeri su un'estrazione frequente.

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato complessivamente premi per un totale di oltre 5miliardi di euro.