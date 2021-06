Gioca un euro e ne vince 120mila: la fortuna bacia la Brianza e Monza

Gioca un euro e ne vince 120mila. La fortunata vincita si è registrata a Busnago, in Brianza, nell'ultimo concorso del gioco del Lotto, come riporta l'agenzia Agimeg. Il giocatore baciato dalla dea bendata ha puntato su quattro numeri, azzeccando una quaterna (2, 17, 19 e 41) sulla ruota Nazionale con una giocata di un euro. E ne ha portati a casa 120mila.

Vincita anche a Monza

Vincita consistente anche a Monza con 24.500 euro portati a casa con un terno sulla ruota di Firenze sui numeri 1, 8, 46. Seguono due vincite da 21.660 euro finite rispettivamente ad Abbiategrasso (MI), ancora in Lombardia. e Cameri (NO) con altrettante giocate su Tutte. Il 10eLotto premia invece Roma con 45 mila euro con un 'quattro' in modalità istantanea. Seguono tre vincite da 20 mila euro realizzate a Verbania (VB), Milano e Lipari (ME). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno dispensato premi per un totale di oltre 3 miliardi di euro.