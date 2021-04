La fortuna bacia ancora la Brianza, vinti 100mila euro al 10eLotto a Giussano

Vincita da 100mila euro a Giussano. La dea bendata ha baciato ancora la Brianza. E un fortunato giocatore nell'ultimo concorso con una puntata da trenta euro al 10eLotto ha portato a casa una vincita da 100mila euro. Succede a Giussano dove è stato centrato un "otto" su un'estrazione frequente.

E' andata invece ad Antrodoco, in provincia di Rimini, la più alta vincita realizzata al Lotto nell’ultimo concorso, pari a 23.750 euro per effetto di un terno (e tre ambi) sui numeri 17-21-57 giocati sulla ruota di Roma, a fronte di una spesa complessiva di 10 euro. Secondo gradino del podio per i 22.556 euro vinti a Bari con un terno sulla ruota di Bari, vincita seguita dai 22.500 euro centrati a Basaluzzo, provincia di Alessandri, con una puntata sulla ruota di Roma.

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno dispensato premi per un totale di 1,93 miliardi di euro. L'ultima vincita importante registrata in Brianza c'era stata a fine marzo quando un fortunato giocatore a Cesano Maderno con una giocata da tre euro ne aveva vinti 100mila.