Il violento nubifragio che ha sfiorato la Brianza e colpito Milano: in strada feriti per la grandine

L'allerta meteo era stata lanciata nel pomeriggio di ieri dalla protezione civile. Anche in Brianza si sono verificate perturbazioni ma il violento nubifragio ha iniziato a imperversare intorno alle 19.40 sulla parte Ovest di Milano, la Brianza, fortunatamente, l'ha solo sfiorata, come si evince dal radar precipitazioni del Centro Meteorologico lombardo dove Monza rimane appena fuori dall'aera rossa, la più colpita.

A Milano invece sono caduti chicchi di grandine grossi come noci che hanno ferito alcune persone. Como riportano i colleghi di MilanoToday, le abbondanti precipitazioni hanno causato allagamenti all'Ippodromo La Maura, dove era in programma il concerto degli Stray Kids. Alcune automobili parcheggiate in zona Isola, inoltre, sono rimaste danneggiate a causa della "pioggia di ghiaccio". Sempre i chicchi di ghiaccio hanno causato danni in zona Corsico e Cesano Boscone. In zona Cadorna alcune persone sono state ferite dai chicchi caduti con violenza improvvisa.

Seveso e Lambro sono sorvegliati speciali. Intorno alle 21.30 il torrente Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione. La vasca di laminazione di Bresso, comunque, è pronta a entrare in azione nel caso il livello del corso d’acqua cresca ulteriormente.

È il secondo temporale in poche ore. Nella mattinata di venerdì un altro violento nubifragio si era abbattuto sulla città. Un fulminecaduto in via Palmanova aveva colpito una cabina dell’elettricità e causato danni a una sottostazione della M2 a Cimiano.