Ancora una notte di violenza e di alcol in Brianza

Nella notte di sabato 4 marzo erano intervenuti i soccorsi per 4 casi di persone ubriache che stavano male. Nella notte di domenica 5 marzo ancora interventi per intossicazioni etiliche e per aggressioni.

Due gli interventi per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito. Il primo intervento a Vimercate poco dopo le 2.15. L’ambulanza in codice giallo si è precipitata in viale Rota per soccorrere una donna di 53 anni. La donna è stata poi trasferita, sempre in codice giallo, all’ospedale di Vimercate. Il secondo intervento per intossicazione etilica a Monza, poco dopo le 5.30, in piazza Cambiaghi. A stare male un uomo di 45 anni. Il 118 ha inviato un’ambulanza in codice giallo. L’uomo è poi stati trasferito in codice verde al Policlinico di via Amati per gli accertamenti del caso.

Poi un caso di aggressione. L’evento violento (di cui al momento non sono stati forniti dettagli) è avvenuto a Desio intorno alle 2.30. Vittima una persona di 41 anni. Teatro dell’aggressione via Mascagni. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati un’ambulanza e un’automedica. La vittima è poi stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.