Mariti e compagni violenti: è boom di violenza domestica in Brianza

Ex mariti o ex fidanzati che non si arrendono alla fine della relazione e che continuano a perseguitare le ex mogli o le ex fidanzate. Ma anche compagni che tra le mura domestiche, spesso sotto l'effetto dell’alcol, picchiano le loro compagne. È boom di violenza domestica in Brianza. Nell'ultima settimana il questore, Marco Odorisio, ha applicato un ammonimento per violenza domestica e due per atti persecutori, il primo adottato di iniziativa e gli altri due richiesti da altrettante donne perseguitate dagli ex compagni.

Uno dei provvedimenti ha riguardato un 47enne italiano, residente in un comune dell’hinterland orientale di Monza. L'uomo si era separato da poco dalla moglie ma ormai da quasi un anno non vivevano più insieme. La donna, infatti, si era trasferita a Monza, ma l'ex marito continuava a perseguitarla. La donna non aveva più pace e già due volte era intervenuta la Volante della polizia di Stato. I tre ammoniti son stati formalmente invitati a rivolgersi ai professionisti del Centro italiano per la mediazione (CIPM) attivato dalla questura monzese nell’ambito del “protocollo Zeus”. Sono 6 gli ammonimenti emessi dall’inizio di questo mese dalla Divisione Anticrimine della questura di Monza.

Sono stati destinatari di altrettanti avvisi orali anche un 40enne originario della Romania e un 30enne originario del Marocco, entrambi noti alle forze dell'ordine per violenza domestica. Non è la prima volta che è stato necessario l'intervento degli agenti della questura monzese nelle abitazioni dei due uomini dove avvenivano questi tristi episodi.