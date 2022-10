Donna "vittima di molestie" nei campi in Brianza

Una donna avvicinata mentre camminava sola per i campi e una presunta aggressione con molestie. Un episodio avvenuto venerdì scorso a Mezzago, in Brianza, i cui contorni sono ancora poco chiari. La signora, residente nel comune del Vimercatese, sarebbe stata a passeggio con i suoi cani nella zona di campagna intorno a via San Francesco, lungo il tratto che conduce verso Busnago. Durante il tragitto sul suo cammino avrebbe incontrato qualcuno che l'avrebbe avvicinata e - almeno secondo quanto trapelato fino ad ora - molestata.

Sull'episodio risulta ci siano indagini in corso e i carabinieri, contattati in merito, non hanno attualmente fornito alcun dato. A intervenire su quanto successo è stato il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni. "Apprendo in queste ore di quanto accaduto lo scorso venerdì ad una nostra concittadina, probabilmente vittima di molestie nelle nostre campagne, ed alla quale esprimo la vicinanza mia e di tutta la comunità mezzaghese" ha scritto il sindaco in un intervento pubblico (poi rettificato) in merito all'episodio con l'intento di esprimere solidarietà alla vittima e rassicurare i concittadini dopo le voci circolate in paese in seguito all'accaduto. "Tra i cittadini stava iniziando a circolare un senso di insicurezza e mi sono sentito in dovere di rassicurare il paese che si sia trattato di un caso isolato. Mezzago per fortuna in Brianza è uno dei paesi con il minor livello di problematicità" ha aggiunto Rivabeni, contattato da MonzaToday.

"Ho notizia che i carabinieri prontamente intervenuti, oltre ad avviare i dovuti accertamenti, abbiano dato immediata assistenza non solo materiale alla vittima ed ai sui famigliari e per questo li ringrazio. Un fatto gravissimo peraltro avvenuto in un contesto che, a mio avviso, mai ha fatto pensare si potesse arrivare a tanto. Per quanto a me noto in questi anni le segnalazioni non hanno mai riguardato problemi di molestie o atti di libidine ma fatti decisamente di natura diversa sui quali le Forze dell’Ordine stanno già da tempo lavorando". E ancora "con tutta l’attenzione e la delicatezza nei confronti di chi ne è rimasto vittima, devo dunque confidare che si tratti di uno caso isolato; Mezzago, per quanto mi risulta, rimane nei fatti uno dei paesi con il più basso livello di problematicità della Brianza. Infine invito chiunque possa avere notizie utili alla ricostruzione di quanto accaduto venerdi nelle campagne che da via S. Francesco vanno verso Busnago a contattare i carabinieri della Stazione di Bellusco. A tutti noi l’invito è invece di segnalare al 112 qualsiasi circostanza di persone o atti che per la normalità dei luoghi e delle frequentazioni possano sembrare sospetti".