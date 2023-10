Violentò la ex in un casolare abbandonato di Monza, fermato con la droga e rimpatriato

Furto, rapina, maltrattamenti e violenza sessuale. Con uno stupro ai danni della ex compagna avvenuto in un casolare abbandonato di Monza. Ora l'uomo, un 53enne di origine marocchina, è stato allontanato da Monza e accomapgnato al centro per i rimpatri di Roma. Nella giornata di venerdì 29 settembre, il 53enne è stato rintracciato, durante un controllo in via Pisacane e denunciato per spaccio di sostanza stupefacente.

In Italia da numerosi anni, l'uomo risulta già destinatario di un provvedimento di espulsione disposto dal magistrato di sorveglianza di Mantova per pericolosità sociale del mese di febbraio 2023 e di altri provvedimenti di espulsione ai quali non ha mai dato esecuzione, con a carico condanne per gravi reati sia per furto che per rapina, oltre alla condanna per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il 53enne, secondo quanto emerso, avrebbe maltrattato e picchiato, in diverse occasioni, l’ex convivente, procurandole anche gravi lesioni, e per questo motivo era stato condannato a 2 anni e 10 mesi di carcere. Ma questa non era stata l'unica volta: l'uomo avrebbe violentato e colpito anche un'altra donna, anche lei ex-compagna. I fatti sono avvenuti all’interno di un casolare abbandonato di Monza e per il reato era stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione.

Una volta uscito dal carcere, a Cremona, non era stato possibile accompagnarlo in patria perchè all’epoca era positivo al covid. E in Brianza aveva allungato la lista dei reati commessi. Il 13 gennaio scorso a Seveso aveva derubato in strada una 77enne, spintonandola con violenza per portarle via il cellulare che poco dopo, tra l'altro, ha anche buttato via.

Il questore Marco Odorisio ora ne ha disposto il collocamento presso il CPR di Roma e da qui, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il 53enne partirà alla volta del paese di origine per il definitivo allontanamento.